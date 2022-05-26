كشف نادي الهلال أن طبيب النادي، خوان ديفيد دوكي، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم “الخميس”.

وسافر الطبيب دوكي لمتابعة سير البرامج العلاجية والتأهيلية للثلاثي “متعب المفرج، عبدالإله المالكي وصالح الشهري”.

نوع إصابة ثلاثي الهلال

وأُصيب متعب المفرج وعبد الإله المالكي في الرباط الصليبي، وصالح الشهري بقطع في وتر القدم.

وتتواجد العديد من الإصابات في صفوف الهلال مثل متعب المفرج، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، كويلار، كاريلو، بالإضافة محمد كنو الذي يغيب للإيقاف؛ بعد قرار غرفة فض المنازعات بمنعه من ممارسة نشاط كرة القدم محليًا ودوليًا لمدة 4 شهور.

وسيواجه أزرق الرياض، فريق أبها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.