أعلن ملعب مرسول بارك، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب

وتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، من 26 ريالًا للأفراد في المدرجات خلف المرمى، وصولًا إلى 7826 ريالًا لغرفة الـVIP.

وجاءت الواجهة على 3 فئات، بالأسعار التالية؛ 65، و48، فيما حددت 35 ريال للمدرجات بجانب الواجهة، وتم تخصيص مدرجات للعوائل على فئتين، بـ65 ريالًا خلف المرمى، وعلى جانب الملعب، و304 ريالات للمقاعد بجانب المنصة.

وجاءت أسعار المنصة بجميع فئاتها في مباراة النصر والشباب حسبما أعلن ملعب مرسول بارك، كالتالي؛ 435 و565 و1087 و3043، أما أعلى الفئات فهي ألتراس، حيث بلغ سعر تذكرة لأربعة أشخاص 7826 ريالًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.