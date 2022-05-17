أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والفيحاء.

تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تذاكر مباراة نهائي كأس الملك متوفرة عبر منصة مكاني، موضحًا أنه سيتم فتح بوابات ملعب الجوهرة المشعة عند الساعة الخامسة مساء.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء المقبلة كالتالي؛ 15 ريالًا الدرجة الموحدة عائلات “501 – 512” و”538 – 548″، 500 ريال الفضية، وألف ريال للذهبية، فيما بلغ سعر الممتاز 30 ريالًا “101 – 102 – 103″، و”134 – 135 -136”.

نهائي كأس الملك

وتترقب الجماهير مباراة الهلال والفيحاء في نهائي بطولة كأس الملك، المقرر إقامتها، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

وتصطدم رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بحصد البطولة للمرة الأولى؛ بقوة الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث يطمح للفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.