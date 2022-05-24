أوضح صندوق التنمية العقارية، أن شهادات الإشغال (إتمام بناء) هي شرط صرف الدعم السكني لمستفيدي خيار البناء الذاتي، مؤكدًا أنه يمكن إصدارها من منصة بلدي على الإنترنت.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في الصندوق على تويتر سؤالًا من أحد المتابعين يقول: “الدعم ما نزل رغم أنه تم التحديث وإيداع شهادة البناء”.

استخراج شهادة إشغال

وردت العناية بالمستفيدين على السؤال بالقول: “يمكنك إصدار شهادة إشغال (إتمام بناء) من منصة بلدي ورفعها على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية”.

سبب وقف الدعم السكني

وأوضح الصندوق في وقت سابق، أن وقف الدعم عن بعض المستفيدين، ترتبط بالالتزامات المنطبقة عليهم؛ ومنها: الالتزام بمباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني، والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات، وسداد الأقساط بشكل منتظم، وتحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.

كما أكد أن تعليق الدعم السكني عن بعض مستفيدي منتج البناء الذاتي مؤقت، وسيتم إيداع الدعم بأثر رجعي في حال تم استخراج شهادة الإشغال (البناء الذاتي) ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ليتم اعتمادها.

إيداع الدعم لمستفيدي سكني

وكان الصندوق العقاري أعلن اليوم، إيداع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر مايو 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو بلغ 842 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، موضحًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مايو 2022 تجاوز 37.6 مليار ريال.