تترقب الجماهير مباراة الهلال والفيحاء المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الفريقان يسعيان للتتويج باللقب

ويدخل الأزرق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز مباراة الهلال والفيحاء، بهدف مواصلة التألق والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، وتعويض الخسارة أمام الفريق الفيحاوي في الدوري.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش بكتابة التاريخ والفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، خاصة أنه يسير بشكل مميز هذا الموسم.

مشوار الهلال والفيحاء في الكأس

وانطلق مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمواجهة الرائد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وفاز بهدفين نظيفين، قبل أن يتجاوز النصر بهدفين مقابل هدف على ملعب مرسول بارك.

وتألق الزعيم في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدفين مقابل هدف، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ليتأهل إلى النهائي ويخوض مباراة الهلال والفيحاء.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين من ملعب مدينة المجمعة الرياضية أمام أبها، حيث نجح في الفوز برباعية دون رد، وتفوق على الباطن في ملعبه بنتيجة 2/1، وتجاوز الاتحاد بهدف.