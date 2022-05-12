توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، خلال إجازة نهاية الأسبوع مع نشاط للرياح على الشرقية والخليج.

أجواء حارة:

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب مراصد الطقس، متوقع أجواء حارة نهارًا نهاية هذا الأسبوع، على معظم مناطق المملكة، وحارة جدًا على وسط الغربية عدا المرتفعات حيث تكون معتدلة ليلًا.

رياح البوارح:

كما توقع وجود نشاط مبكر لرياح البوارح هذا العام، على الشرقية والخليج، أما يومي الجمعة والسبت، ستكون هناك رياح على أجزاء من الوسطى، وأجزاء من الغربية مع غبار.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.