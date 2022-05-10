توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية و الجوف والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.