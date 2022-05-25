توقع مركز طقس العرب أن تكون الأجواء دافئة الليلة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار.

وقال المركز: تسود أجواء دافئة في مختلف مناطق المملكة مع وجود فرصة لزخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة وتكون الرياح معتدلة السرعة في مختلف مناطق المملكة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.