توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية, كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً على الأجزاء الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ويصل إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.