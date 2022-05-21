في واقعة غريبة اضطر طلاب جامعة بنغازي الليبية لأداء الاختبارات للجلوس على الأرض بعد أن أغلق الموظفون القاعات الدراسية، ودخلوا في إضراب مفتوح؛ للمطالبة بتحسين الأجور.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الطلاب والطالبات وهم يجلسون على الأرض في الممرات والمداخل ويؤدون الاختبارات.