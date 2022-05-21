في واقعة غريبة اضطر طلاب جامعة بنغازي الليبية لأداء الاختبارات للجلوس على الأرض بعد أن أغلق الموظفون القاعات الدراسية، ودخلوا في إضراب مفتوح؛ للمطالبة بتحسين الأجور.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الطلاب والطالبات وهم يجلسون على الأرض في الممرات والمداخل ويؤدون الاختبارات.
إضراب موظفي جامعة بنغازي
وكان الموظفون دخلوا في إضراب عام قبل يومين مطالبين بالعدالة في زيادة المرتبات أسوة ببقية القطاعات وتنفيذ القانون رقم 2018/4 الصادر من البرلمان بهذا الخصوص وتفعيل قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم السابقة بشأن التأمين الصحي .
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