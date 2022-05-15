طالب مغردون مسؤولي التعليم بضرورة تعليق الدراسة مؤقتًا في جدة بعدما سجلت أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية اليوم بحسب المركز الوطني للأرصاد.

وتداول مغردون صورًا عن وصول درجات الحرارة 48 درجة مئوية وصلت إلى 50 تحت أشعة الشمس، ما أدى لإجهاد الطلاب وتعطل كثير من السيارات على الطريق.

تفعيل التعليم عن بعد

في البداية كتب الإعلامي صالح المسودي: “عندي اقتراح لوزير التعليم، ومدير تعليم محافظة جدة.. أن يكمل الطلاب الفصل الثالث الحالي العام هذا والأعوام القادمة أونلاين عن بعد، فيدرس الطلاب فصلين يداومون فيها حضوريًا وهذا تفعيل للتعليم عن بعد الذي أثبت نجاحه في الجائحة”

كما ناشد أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس، مغردًا: “نصيحة لأولياء الأمور غيّبوا أولادكم صحتهم ونفسيتهم أهم من التعليم إلى أن يشوفوا حلًا وزارة التعليم المدرسون والطلاب نفسياتهم متعبة في هذه الأجواء”.

وكتب أحد المغردين : “إن صح الخبر درجة الحرارة (50)، فالخطورة على بناتنا وأولادنا في المدارس، إعادة النظر في هذا الموضوع ضرورة ملحة، وهذا ينطبق أيضًا على موسم الترفيه بجدة.. التوقيت غير مناسب.. وسوف يظل محل استغراب حتى إشعار آخر؟”

وفي السياق نفسه، شكت إحدى أمهات الطلبة من الفترة المسائية، كاتبة: “واللي مدارس أولادهم مسائية يروحوا من ١ الظهر إلى ٦م والله أعلم كيف التكييف والتهوية عندهم بمدارسهم اللي شغالة من الفترة الصباحية، ترم ثالث بأجوائنا ما تنفع وغير صحية للتعليم”.

تعليق الدراسة في الفصل الثالث

واعتبر أحد المغردين أن التراجع عن بعض القرارات الإدارية قد يكون عين الصواب، مغردًا: “عزيزي المسؤول عن قرار الترم الثالث قمة النجاح في العمل الإداري هو التراجع عن قرار غير صائب، الحرارة أكبر من قدرة الطالب، وصيانة المباني، وأولياء الأمور”.

ووصف مغردٌ تعليق الدراسة في هذه الأجواء الحارة بـ”حقوق الطفل”، بينما كتب آخر: “طالما درجات الحرارة وصلت لـ ٥٠ درجة مئوية .. رأفةً بالأطفال كان على وزارة التعليم تعليق الدراسة، وعلى وزارة العمل منع العمل تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة الله يجيرنا من نار جهنم”.

ولفت بعض النشطاء إلى ضعف حال بعض المواطنين وعدم قدرتهم على التنقل في مركبات مكيفة، كاتبًا: “الفصل الثالث مشكلة على الطلاب في بعض المناطق، الحرارة ما هي طبيعية وما كل مواطن عنده رفاهية يركب سيارة جديدة مكيفة، أغلب البنات خاصة في باصات قديمة مكيفها أشد من حرارة الجو.. يا ليت وزير التعليم يلتفت لهم ويجد حلًا مناسبًا”.