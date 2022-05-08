استأنف أكثر من (2200) طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية، من طلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف الدراسة الحضورية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

جاهزية تامة:

وأعرب مدير شؤون الطلاب بمعهد الحرم المكي الشريف، فضيلة الشيخ أحمد بن حمدان الجهني، عن الجاهزية التامة لاستقبال الطلاب والطالبات، مضيفًا أن جميع أعضاء الكادر التعليمي والإداري كانوا في استقبال الطلبة وتوجهيهم لمقاعدهم الدراسية، وتسليمهم بطاقات الدخول الخاصة بهم.

دعم السديس:

كما وجه مدير معهد الحرم المكي الشريف، فضيلة الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، شكره وتقدير إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على توجيهاته ودعمه المستمر للمسيرة التعليمية في معهد الحرم، وللقيادة الرشيدة على دعمها الغير محدود للعلم والتعليم وحرصها على أبناء الوطن من طلاب وطالبات.