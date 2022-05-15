بعد أسبوع من عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الثالث، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يترقب أولياء الأمور والطلاب موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1443 هـ، حيث بدأوا في الاستعداد المبكر لهذه الاختبارات.

التقويم الدراسي 1443

وبحسب التقويم الدراسي ينقسم العام الدراسي إلى 3 فصول، وتبلغ المدة التي تنتظم فيها الدراسة في كل فصل دراسي 13 أسبوعًا، يتخللها الإجازات الرسمية بحيث تصل أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة 183 يومًا، بينما تبلغ عدد أيام الإجازات على مستوى الفصول الدراسية 69 يومًا شاملة إجازة نهاية الأسبوع.

متى الاختبارات النهائية ؟

لم تحدد وزارة التعليم حتى الآن، موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث، لكنها حددت موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 1 / 12 / 1443 هجريًا – 30 / 6 / 2022 ميلاديًا.

الإجازات المطولة

وتشهد الفترة المتبقية من الفصل الثالث إجازتين مطولتين على النحو التالي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة :- الأربعاء والخميس 24 – 25 / 10 / 1443 هجريًا – 25 – 26 / 5/ 2022 ميلاديًا

إجازة نهاية أسبوع مطولة :- الأربعاء والخميس 16 – 17 / 11/ 1443 هجريًا– 15 – 16 / 6 / 2022 ميلاديًا.

نصائح قبل الاختبارات

وينصح خبراء التعليم بضرورة تحصيل الدروس في المواد بشكل مستمر حتى لا تتراكم على الطلاب قبل موعد الاختبارات وبالتالي يجد الطالب نفسه محاصرًا أمام كم هائل من المعلومات، ونستعرض بقية النصائح في التالي.

– مراجعة الدروس بشكل منفصل.

– ربط كل درس بفكرة أو عنوان رئيسي.

– استخدام الورقة والقلم في المذاكرة لتخزين المعلومات بشكل أسهل.

– الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تتيحها وزارة التعليم للطلاب.

– وضع جدول زمني لمراجع المواد والالتزام به بشكل واضح ومحدد.

– تحديد وقت للترفيه عن النفس على أن يكون هناك فاصل زمني بين الترفيه والمذاكرة.