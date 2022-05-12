تترقب الجماهير مباراة الشباب والفيصلي وسط منافسة قوية على تحقيق الفوز؛ والتألق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الشباب والفيصلي

وتُقام مباراة الشباب والفيصلي، عند الساعة 8:50 مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.

الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز

ويدخل الليوث مباراة الشباب والفيصلي اليوم، بحثًا عن النهوض بعد التعثر آخر جولتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الطائي والنصر، ما أثار غضب الجماهير.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في استعادة نغمة الانتصارات، والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في عدم الهبوط والاستمرار وسط الكبار الموسم المقبل.