يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كراعٍ إستراتيجي في الدورة العاشرة لمعرض الرياض للسفر 2022، الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 مايو، ويجمع المئات من ممثلي الهيئات والشركات السياحية الرائدة من عشرات الدول حول العالم.

تفاصيل المعرض:

ويقام الحدث السنوي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في نسخته الأولى بعد جائحة كورونا، حيث يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات، وفرصة ثمينة لمؤسسات وشركات السياحة والسفر للتعريف بأنشطتها وخدماتها، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج على شركات الاستثمار السياحي العربية والدولية الرائدة.

وتأتي المشاركة في المعرض كراعٍ إستراتيجي في إطار تطلع طيران ناس لتوسيع حضوره الدولي وبناء شراكات وتوطيد العلاقات مع شركاء دوليين، لدعم مسيرة نمو الشركة وتعزيز دورها في تنفيذ إستراتيجية هيئة الطيران المدني السعودية للوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًّا، وربط المملكة العربية السعودية بأكثر من 250 وجهة في العالم بحلول عام 2030 حيث تهدف المملكة إلى جذب 100 مليون سائح سنويًّا.

خطة إستراتيجية لـ طيران ناس:

وفي مارس الماضي، صدق مجلس إدارة طيران ناس على الخطة الإستراتيجية للشركة ووافق على زيادة حجم طلبياتها إلى 250 طائرة. وبعد إتمام هذه الاتفاقيات، سيصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما سيكون أكبر مالك ومشغل للطائرات الحديثة في المنطقة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، من خلال 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 55 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.