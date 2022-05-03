أعلنت طيران ناس، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة بمنح تذاكر مجانية تغطي 100% من قيمة تذكرة المسافر الذي تعثرت رحلته بالإضافة إلى تعويض لائحة حماية العملاء.

وقالت الشركة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، “إضافة إلى التعويض المستحق، طيران ناس يمنح من تعثرت رحلاته تذاكر مجانية بقيمة 100%”.

مبادرة وتعويض للمسافرين

وأضافت الشركة في بيانها “يعلن طيران ناس أن ضيوفه المسافرين الذين كانوا على متن الرحلات المتعثرة، سوف يتم منحهم 100% من سعر التذكرة بحيث يمكنهم الاستفادة منها على أي وجهة من وجهات طيران ناس الداخلية والدولية”.

وقالت الشركة في بيانها “ذلك بالإضافة إلى التعويض المستحق بحسب لائحة حماية حقوق العملاء الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وسوف يقوم فريق طيران ناس بالتواصل مع المسافرين”.