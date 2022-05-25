أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إعادة إطلاق برنامج المكافآت “ناسمايلز” بمزايا جديدة وذلك اعتباراً من الثاني والعشرين من مايو 2022، ليتيح لأعضاء برنامج الولاء المبتكر الاستمتاع بخصومات ومزايا حصرية.

المزيد من السفر:

وتحت شعار “المزيد من السفر المزيد من ناسمايلز”، يتيح البرنامج بمزاياه الجديدة للأعضاء جمع نقاط مقابل كل ريال يتم إنفاقه، في جميع الرحلات الداخلية والدولية، ضمن الدرجتين الاقتصادية ودرجة بريميوم. وأيضاً جمع نقاط سمايلز من خلال جميع الخدمات المتاحة والتي يتم اختيارها مسبقاً وتتضمن الشراء المسبق للأمتعة الزائدة، اختيار المقعد المفضل في الطائرة، الطلب المسبق لوجبة الطعام المفضلة أو وجبة خفيفة، بالإضافة إلى خدمة صالات الضيافة في المطارات، كما أنه يتيح أيضاً جمع النقاط من الشركاء، ويقدم عروضاً حصرية معهم.

مزايا عديدة:

ويقدم البرنامج للعضو مزايا تشمل الدخول إلى صالة nasmiles في مطارات الدمام والرياض وجدة، واستخدام النقاط لشراء التذاكر والأمتعة الإضافية والدفع مقابل المقاعد، إلى جانب أولوية معرفة العروض، وأولوية إصدار بطاقة صعود الطائرة في المطار وغيرها من المزايا الحصرية.

ويقدّم ناسمايلز فئتين من درجات العضوية وهما (بيسك) الدرجة الأساسية ، و(برايم) وهي الدرجة الأعلى.

وعند الانضمام إلى “ناسمايلز”، يتم تسجيل العضو فوراً في فئة (بيسك)، وتتم ترقيته إلى فئة (برايم) عندما يجمع 15,000 نقطة سمايلز.

يذكر أن الانضمام إلى ناسمايلز مجاني، وبإمكان العملاء أن يصبحوا أعضاءً عبر الموقع الإلكتروني هنا، من خلال ملء بيانات المسافر باستخدام نموذج “انضم إلى ناسمايلز”.

ويمكن للأعضاء اختيار تسجيل العضوية سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويكون عليهم استخدام بيانات الاسم الموجودة في جواز السفر / بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالعميل أو نفس المعلومات المقدمة من قبل العميل في حساب flynas.com.