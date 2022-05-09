أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة ستشهد اليوم الاثنين، حركة القمر أمام النجم آيتا الأسد، والتي تعرف باسم الاحتجاب، وهي ظاهرة تُرى بالعين المجردة.

تفاصيل الحدث:

وأوضح الحساب الرسمي لفلكية جدة على موقع تويتر: ستشهد سماء السعودية، اليوم الاثنين 09 مايو 2022 حركة القمر أمام النجم آيتا الاسد ويحجبه مؤقتًا الاحتجاب، مشاهدة بالعين المجردة ويفضل المنظار.

وتابعت: يرصد الاحتجاب في مكة المكرمة بين (11:09- 12:11)، المدينة المنورة (11:18- 12:04)، الرياض (11:14- 12:01)، جدة (11:08- 12:10).