أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن الشمس سوف تتعامد غدًا السبت على الكعبة المشرفة لحظة رفع أذان الظهر بحسب توقيت مكة المكرمة، في ظاهرة تتكرر مرتين على المدن الواقعة بين مداري الجدي والسرطان.

اختفاء ظل الكعبة

وأشارت الجمعية الفلكية إلى أن الشمس ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا؛ حيث سيختفي ظل الكعبة تمامًا، مضيفة أن مكة المكرمة سوف تشهد تعامدًا مماثلًا في منتصف شهر ذي الحجة المقبل.

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

وجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة تحدث مرتين كل عام، الأولى تكون خلال شهر مايو، وذلك عندما تتحرك الشمس ظاهريًا شمال خط الاستواء باتجاه مدار السرطان، حينها تمر الشمس على خط عرض مكة المكرمة (21.425 درجة شمالًا)، بينما تكون المرة الثانية خلال شهر يوليو، وذلك عندما تعود الشمس في حركتها الظاهرية باتجاه الجنوب من مدار السرطان إلى خط الاستواء، وتمر على خط عرض مكة المكرمة من جديد.

يذكر أن استخدام ظاهرة تعامد الشمس في حساب محيط الأرض في علم الهندسة هي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة أثبتت كروية الأرض.