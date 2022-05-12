يظهر القمر البدر لشهر شوال بسماء المملكة والوطن العربي يوم الأحد 15 المقبل، حيث سيعد هو البدر العملاق الأول لهذه السنة.

القمر العملاق:

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر العملاق وصفٌ يُطلَق على القمر سواء في الاقتران أو البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض)، ويُقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر ستكون المسافة 362.127 كيلومترًا.

ولفت إلى أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكون مكتسيًا باللون البرتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق، ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى ليزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الاثنين بالتزامن من خسوف للقمر.

وأكمل “أبو زاهرة”: بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا تُطلَق تسمية “القمر البدر” عند اللحظة التي يكون فيها القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، والتي ستحدث صبيحة يوم الاثنين الساعة 07:14 صباحًا بتوقيت مكة (04:14 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وسيكون قد أكمل نصف مدارة خلال الشهر.

نقطة الحضيض:

وتابع: سيتبع ذلك بعد 11 ساعة و13 دقيقة وصوله إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة في مداره إلى الأرض) يوم الثلاثاء 17 مايو عند الساعة 06:27 مساء بتوقيت مكة (03:27 مساء بتوقيت غرينتش).

وأضاف: القمر البدر سيكون عرضه الظاهري أكبر بنسبة 5.3٪ عن المتوسط؛ لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافًا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عاليًا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.

وقال أبو زاهرة: إن بدر شوال العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء ظاهرتَي المد والجزر، وهو أمر طبيعي؛ ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل، تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدًّا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي، ويحدث أخفضُ جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض فسوف يبزر المد في ظاهرة تسمى “المد العالي الحضيضي”.