أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن إحباط محاولات تهريب (760) كيلو جراماً من مادة الحشيش و(45) طناً و(624) كيلو جراماً من نبات القات والقبض على المتورطين في تهريبها.

إحباط محاولات تهريب (760) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(45) طنًا و(624) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر في عدد من مناطق المملكة.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/bEthzyBgpy

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 4, 2022

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (760) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(45) طناً و(624) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهماً، منهم (41) مواطناً و(20) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.