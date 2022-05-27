صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفًا.

جريمة كبرى:

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

حماية الموظف العام:

وأكد على أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقًا لاختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.