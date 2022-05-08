أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة (جندي)، وذلك وفقاً للمتطلبات التالية:

الشروط المطلوبة:

1- طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة (أبشر – توظيف) وإحضاره (نتيجة القبول).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها.

3- إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة .

4- إحضار نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

5- إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

6- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختيه مصدقة طبق الأصل.

7- إحضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف) مع نسخة مصادق عليها.

8- إحضار السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس، الدبلوم) مع نسختيه منه.

9- إحضار ما يثبت نتيجة اختبار قياس .

10- إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

11- إحضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة.

12- إحضار قلم أزرق جاف.

13- يمنع اصطحاب المرافقين.

14- يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية

ويجب التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19، ويسمح الدخول لمقر لجنة القبول فقط للمتقدمات المقبولات مبدئي ولن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقه معه والالتزام باللباس المناسب للمكان.

وأضافت أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات وقبول المتقدمة مبدئياً لا يعني القبول النهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة لن يسمح بدخول مقر لجنة القبول والتسجيل إلا بتحميل تطبيق توكلنا (محصن) على الجوال ولتمكينها من استكمال الإجراءات حسب التعليمات اللازمة بذلك.

وأضافت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال رابط الموقع (اضغط هنا).