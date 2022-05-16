أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

ونفت شركة نيوم نفياً قاطعاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة أندرو ماكفوي بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم على نحو الأوصاف المنسوبة إليه والواردة في أحد لقاءاته الصحفية مع إحدى الصحف الإقليمية.

وأشارت الشركة إلى أن “مدينة نيوم” ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ يأتي ذلك ترجمة لاستراتيجيتها كجزء من رؤية المملكة 2030 بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة نيوم – حفظه الله -، في أن تكون مدينة المُستقبل مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وازدهار المنطقة.