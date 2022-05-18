احتفل الفنان عادل إمام مساء الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، فهو من مواليد 17 مايو 1940، وسط أجواء أسرية وحضور كثيف من الفنانين ومحبي الزعيم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للفنان برفقة أحد العاملين معه يدعى عادل محمد، كان نشر الصورة على حسابه الشخصي وعلق عليها “هذه الصورة تم التقاطها الآن مع الفنان عادل إمام في محل إقامته بفيلته الخاصة في منطقة المنصورية”.

وكان الفنان المصري حرص طوال الفترة الماضية على عزل نفسه بشكل اختياري داخل منزله وعدم مخالطة أي من الغرباء أو استقبال أحد من الضيوف لكن يبدو أنه تخلى عن هذا الحرص مؤخرًا.

وحرص مجموعة من الفنانين على زيارة الزعيم عادل إمام وتهنئته بعيد ميلاده، من بينهم الفنان أحمد مكي، والمخرج عمرو عرفة، والفنان محمد ثروت، والمخرج رامي إمام، والمنتج عصام إمام، وأحفاد عادل إمام.

يسرا توجه رسالة إلى عادل إمام

وجهت الفنانة يسرا والتي على مدار سنوات مشوارها الفني كانت تشكل “دويتو” قويًا مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال السينمائية، رسالة خاصة إليه عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”.

ونشرت مقطع فيديو قالت فيه “أنت قيمتك كبيرة قوي قوي.. أشكرك انك اديتني من خبرتك كتير.. ربنا يا رب يخليك لينا.. ويسعدك زي ما أسعدتنا”.

كما أضافت “كل سنة وأنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم.. إحنا كبار بيك وبوجودك معانا.. وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك”.

وختمت رسالتها إلى رفيق رحلتها الفنية قائلة “وحشتني”، وهي الكلمات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

عادل إمام زعيم الحب

هنأ الفنان شريف سلامة، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث إنه من مواليد 17 مايو 1940.

ونشر سلامة، صورًا لعادل إمام عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “كل سنة وأنت الزعيم.. كل سنة وحضرتك طيب.. كل سنة وأنت عادل إمام.. زعيم الحب والسعادة.. زعيم الأمة الفنية.. كل سنة وأنت طيب وبخير وبصحة وسعادة”.

كما هنأت الفنانة مي كساب الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ82 وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام ” كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك شرف ليه الوقوف جمبك ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا زعيم كل سنة وحضرتك طيب وعقبال سنين كتير في صحة وستر وسعادة”.

وهنأت الفنانة الشابة مايان السيد، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، أمس الثلاثاء، حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك “حلمت من يومين إن الأستاذ عادل إمام كان قاعد ورايا، نداني باسمي فرحتله وحضنته.. يا رب الحلم يتحقق في يوم من الأيام.. كل سنة وهو طيب”.