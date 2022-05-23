حذر المركز الوطني للأرصاد من هبوب عواصف رملية على منطقة الرياض، اليوم الاثنين، حتى السادسة مساءً.

وأوضح المركز في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر إلى أن المحافظات المتأثرة بالعواصف، هي: الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق وحريملاء، ورماح، وشقراء.

عاصفة ترابية تؤثر على الرؤية

كما لفت إلى أن الرياح سطحية مثيرة للأتربة، ما يعمل على انعدام الرؤية الأفقية في المناطق المذكورة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي قد تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت التوقعات إلى تأثر منطقتي الجوف، والحدود الشمالية بشكل أولي، وامتداد التأثير إلى أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

رياح وأتربة تجوب المملكة



كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خصوصًا على الأجزاء الساحلية منها.

وتتعرض المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي لتقلبات في الطقس، ونشاط في الرياح بلغت حد العواصف الرملية على مناطق متفرقة، ما أثر على مرضى الحساسية الصدرية وكبار السن، وسط متابعات لحظية وتنبيهات متواترة من المركز الوطني للأرصاد، وهيئة الدفاع المدني.

