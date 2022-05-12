أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهاً لمستخدمي طريق “خيبر- العلا” لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

عاصفة ترابية:

وأوضح الفرع، عبر حسابه على “تويتر”، أن التنبيه جاء نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، وتابع: “لسلامتكم جرى التنويه”.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.