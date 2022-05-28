روت المستشارة الأسرية الدكتورة نجوى الثقفي، تفاصيل صادمة عن وقوع فتاة ضحية الاعتداء الجنسي من مربية يفترض أن الأسرة أوكلت لها مسؤولية تربية الأبناء.

سيدة جعلت ابنها في هيئة فتاة، ومعاناة طفلة مع المربية…

قصص صادمة ترويها المستشارة الأسرية د.نجوى الثقفي عن وقائع شذوذ#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fo2BrlV8CK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2022

سيدة جعلت ابنها في هيئة فتاة

وتحدثت “الثقفي” عن قصص التحول الجنسي مؤكدة أن الفهم الخاطئ لحالات التحول الجنسي يعود للمنظومة الاجتماعية كاملة، فبعض الحالات تكون لأسباب عضوية أو نفسية بسبب الأهالي الذين يفضلون جنس مولود عن الآخر.

وأضافت المستشارة الأسرية عن حالة عاصرتها: “قابلنا طالبة وصلت للثانوية العامة وهى ولد، صوتها وملامحها ولد لكن الأم مصرة أنها بنت؛ لأن لديها 5 أبناء ذكور وحين لم تستطع أن تميز جنس مولودها السادس اختارت له اسم فتاة لأنها لم تنجب فتيات قبل ذلك”.

الاعتداء الجنسي

وأكدت أيضًا أنها عاصرت حالة فتاة اتجهت للشذوذ بسبب اعتداء المربية عليها، قائلة: “المربية كانت تعتدي على الفتاة طوال الوقت منذ أن كانت طفلة فكبرت واعتادت على هذا الشيء”.

واستكملت حديثها عن حالة الفتاة: “الزوج اكتشف الموضوع واكتشف علاقاتها بصديقتها ورجعت لأهلها ولم يكونوا يعرفون تلك العلاقة وجاءت للعلاج فتم الكشف عن علاقتها بالخادمة وتغير المعتقد لديها”.

أسباب اجتماعية

وتطرقت للحديث أيضًا عن العلاقات الاجتماعية التي قد تدفع الشاب للانحراف الجنسي مثل علاقة الذكور ببعضهم وجلوسهم مع بعضهم فترات طويلة دون وجود نساء.

شاب يقضي 20 عامًا في جسد أنثى

وفي ذات السياق، عرضت قناة “الإخبارية” سابقًا حالة شاب عاش لأكثر من 20 عامًا من حياته بين النساء وبهوية أنثى لكن بجسد رجل. وتعرف الفتاة على حقيقة حالتها عندما أجرت فحوصات في أحد المستشفيات الحكومية واكتشفت أنها ذكر وليست أنثى، حيث ولِدَ الشاب بتشوهات في الجهاز التناسلي لم ينتبه لها الأطباء عند الولادة.