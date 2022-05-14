علق عبدالرحمن المطيري على منتقدي توثيق لقطات من حفل زفاف والده على فتاة أذربيجانية مسلمة.

والله لاتوفت أمها ولا أخذناها من عزاء

لكن نصيحة: إن ماكنت سبب في إفراح الناس

فلاتفسد فرحتهم 💔#عبدالرحمن_المطيري #رد_عبدالرحمن_المطيري

pic.twitter.com/nLFvdqjuMG

— عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) May 14, 2022

ونشر المطيري فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، معلقًا عليه: “والله لا توفت أمها ولا أخذناها من عزاء، لكن نصيحة: إن ما كنت سبب في إفراح الناس، فلا تفسد فرحتهم”.

وقال المطيري: “لا أدري كيف وصلت الجرأة لهذه الدرجة لتفسد الفرحة، وكل بيت له ظروفه، وأبي نفسه يقول مابي البكر مراعاة لها “.

كما رد على العديد من التساؤلات الأخرى التي طرحها متابعوه على سناب شات وتويتر.

زواج والد المطيري:

ووثق مقطع فيديو متداول من سناب عبدالرحمن المطيري لحظة وصول والده إلى مقر إقامة حفل الزفاف في أذربيجان حيث ظهر المطيري الابن في الصورة وهو ينتظر والده أمام مقر إقامة الحفل.

وحظي الحفل بحضور عدد كبير من أهل العروسين وحرص الكثير منهم على توثيقه بكاميرات هواتفهم الجوالة.