أثار مشهور سناب شات عبد الرحمن المطيري، حالة من الجدل ما بين انتقاد وإشادة بعد إهدائه لوالدته سيارة BMW وقصرًا وأرضًا مساحتها 9 آلاف متر.

والله لو أعطيها كل الدنيا ، ماتسوى شيء ♥️

الله يحفظ أمهات الجميع #عبدالرحمن_المطيري

#هديه_عبدالرحمن_المطيري_لامه

pic.twitter.com/ht5TkfNIHe — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) May 24, 2022

أرض وقصر وحدائق:

وجاء ذلك في محاولة من عبدالرحمن المطيري لإرضاء والدته بعد أن زوج والده لفتاة من أذربيجان قبل أيام قليلة، حيث نشر عبد الرحمن مقطع فيديو وهو يقبّل رأس والدته ويوثق فيه الهدايا، حيث علق على الفيديو بالقول: أرض مساحتها حوالي 9 آلاف كلها لك ابني قصرك وبيتك وحدائق ومزارع وجنات، مضيفًا في حديثه: هذه أرضك وهذا قصرك تم تصميمه وجاهز، فيما ردت عليه والدته عبر مقطع الفيديو قائلة: ”والله ما قصرت زوجت أبوك وراضيتني”.

انتقادات للمطيري:

ورصدت “المواطن” العديد من التعليقات التي انتقدت نشر الفيديو وفعلة عبدالرحمن المطيري، حيث علق حساب جمهور الذهب: “لا شك أن أموال الدنيا لا تكفيها، لذا ليتك تركز في برهما بعيداً عن ما عند الناس لتكسب ماعندالله، كمية الاعلانات في تعاملك معهما أمامنا هي من تجعلنا نر، أسمح لي حاولت أن أتجاهل لم أستطع، إقناعًا الآن أن تحتاج إلى من يوجهك ويرشدك للتعامل مع الشهرة.

وعلقت رقية الفيصل: لا أقول بررت أباك وعققت أمك لأن البيوت أسرار، وليست الثانية، لقد آذيت مشاعر ملايين الشباب في عمرك ممن يصعب عليه شراء ٣٠٠ متر مربع بالتقسيط، لن تنفعك الرتوتة ممن يطير في العجة، اهد والدتك ملايين الكيلو مترات لكن لا تجعل والديك مادة للهياط وجلب الَملايين.

إعلان وتشهير:

ووافقتها في الرأي فوزة العتيبي وقالت: عطاء وكسب بر الوالدين لايدخل في الإعلان والتشهير وإخبار القاصي والداني وإظهار الحياة الخاصة لعامة الناس ثم التضجر من ردود الخلق، نرى الاجر يضاعف إذا العمل صادق وخفي بعيد عن الرياء متى يصلون للنضج”.

من جهته، علق رائد الشمري: أطال الله عمر والدتك في طاعته وجعلك باراً بها لكن عندي سؤال واحد فقط أتمنى تسأل أحد من أهل العلم عن حكم عمل فيديو فيه محتوى بهذه الطريقة هل هو أمر مشروع في الإسلام أم لا؟ لأني سمعت كثيراً منهم يقول بإخفاء العمل خوفاً من الرياء كذلك عدم كسر قلوب الفقراء الذين يشاهدون هذه النعم.

وغرد ماهر الحربي بالقول: الله يرزقك أضعاف ويزيدك ويرزقنا.. لكن ماله داعي التصوير والنشر راعي قلوب الناس المحرومة.

وبكلمات غاضبة قالت رقية: مبروك عليك البيت الجديد وكثر الله خيرك يوم نويت تسكن أمك جنبك ومبروك مقدمًا المعلنين اللي راح يساعدونك في البناء، وسامحك الله لأنك خذلتنا وانزلقت أسرع مما توقعنا في مستنقع الشهرة وكنا نظن في بداياتك أن تكون قدوة صالحة للشباب.

عبدالرحمن المطيري مضرب مثل في البر:

في المقابل، أشاد معلقون بهدية المطيري لوالدته، مؤكدين أنها تضرب مثلًا في البر بالوالدين، حيث تسائل سالم: “بحكم عملي في المستشفى رأيت قصص عقوق تبكي الحجر ، هل ما يفعله عبدالرحمن المطيري مع والديه يحرك قلوب العاقين في والديهم ؟!؟ هنيئًا لوالديك بك وهنيئاً لمجتمعنا بأمثالك”.

أما فهد الأحمدي فقال: ماشاء الله هُنا الإثبات أن رضاء الوالدين بألافعال ليس بالأقوال، تفعل ذلك وأنت راضي كل الرضاء عن نفسك، وأن ماتقدمه ليس إلا رضاء لله ثم والديك .. هنيئاً لك بالأجر”.

وقال عبيدة: ماشاء الله تبارك الرحمن تستاهل الغالية والله انك ي عبدالرحمن المطيري الله موفقك ببرك في والديك وهذا دليل ترتبيتهم الطيبه فيكم الله يعين حسادك الحين بيموتون من القهر انت دايم بالقمه الله يوفقك ويبارك لك بحلالك.

وكتب يزيد الفهيد: “خير ما تقدم في دنياك .. ما تبر فيه والديك وهديتك لوالدتك اليوم أعظم مثال على بر الوالدين .. وهي سنّة حسنة.. أطال الله في عمر والديك ورزقك برهما”.