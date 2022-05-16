أكد عبدالعزيز الخالد أن جميع الأندية ستتضرر من تغيير مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

تأخير الدوري يؤثر على الفرق:

وتم إعادة جدولة المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأجيل منافسات الجولة الـ27، بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعلق الخالد على تأخير الدوري قائلًا: “لا شك يؤثر بالسلب، كل مدرب عمل برنامج متكامل على مواعيد محددة، سواء الأحمال التدريبية أو العمل الفني، عقلية اللاعبين وجاهزيتهم، كل الأندية تتضرر”.

وتابع: “كل مدرب يجهز لأسبوع المباراة، ليعطي اللاعب كل ما لديه، والعمل يكون على مباراة محددة نقاط قوتها وضعفها، وعندما يتم تبديل تربك اللاعبين والمدربين، عندما تم تغيير جدول الدوري، منحت بعض الفرق إجازة للاعبيها”.

وأضاف: “في البرنامج السنوي، يتم تجهيز لفترة الإعداد والمسابقات وما بعد المسابقات، فترة المسابقات مفترض مواعيد ثابتة وتعلم الجميع حتى إن كانت هناك مباريات خروج المغلوب، أحدد لو استمريت في البطولة، وأعطي فرصة اللاعب يأخذ راحة إذا كان هناك مباراة أقل فنيًّا”.

إرباك المدربين والإداريين:

وواصل الخالد خلال تصريحاته لـ”مساحة رياضية”، قائلًا: “تربك المدربين والعمل الإداري، النواحي الفنية يجب أن تكون بدقة وجدول واضح، فترة الإعداد الأولى، وبعد الإجازة والفترة الانتقالية”.

وأردف: “يكون على علم بأول مباراة وآخر مباراة وجدول المباريات، ليبني مدرب الأحمال البدنية والمعد البدني، يفترض أن يكون لديهم معلومات دقيقة جدًّا بلا تغيير، التغيير يربك العمل، يربك العمل الإداري هو مقبول يعدل، لكن العمل الفني صعب”.

وبشأن أن التغيير يكون إنقاذ أحيانًا لعدم حصول اللاعبين على إجازة، قال: “اليوم اللاعب لا يريد أي يخسر، محسوب عليه كل شيء، معظم اللاعبين لديهم أجهزة رياضية في منزله، عقود بالملايين، اللاعب عقده الآن مليونين، يريد السنة التالية أن يكون 4 ملايين”.