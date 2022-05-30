أعرب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف، عن سعادته بالفوز على أبها، متمنيًا مواصلة الانتصارات.

عبدالله المعيوف سعيد بتجاوز أبها:

وتحدث عبدالله المعيوف للناقل الرسمي بعد المباراة، قائلًا: “الجمهور الهلالي يستاهل ويستحق الفوز، حققنا ثلاث نقاط مهمة وبإذن الله نواصل التألق في المباريات المقبلة”.

وبشأن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قال عبدالله المعيوف: “نتيجة الاتحاد لا تهمنا ونتمنى التوفيق للجميع، سنعمل ونجتهد ونحصد النقاط الثلاث لمباراة القادمة، ولن ننظر لنتائج الفرق الأخرى”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أبها بهدفين دون رد، فيما خسر الاتحاد أمام الطائي بهدف نظيف، لتشتعل المنافسة على اللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عدم الاستدعاء للأخضر:

وعن عدم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي، قال عبدالله المعيوف: “أشكر كل من أثنى علي وأعمل لأقدم الأفضل دائمًا، تكلمت مع هيرفي رينارد مدرب الأخضر، ولن أعود للحديث عن ذلك وأحترم اختيارات المدربين”.

وكان المعيوف قد اجتمع مع رينارد، بحث من خلاله إمكانية العودة إلى اللعب الدولي مجددًا، وشدد على أنه أخبره بجاهزيته للعودة، وفسر المدرب الفرنسي سبب عدم ضمه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).