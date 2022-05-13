نعى وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

عبدالله بن زايد ينعى أخاه:

وقال وزير الخارجية الإماراتي: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم ابن الإمارات البار وقائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص.. أخي ومعلمي وسيدي خليفة بن زايد ستظل حاضرًا في وجداننا، وتبقى رحلتك العامرة بالعطاء للوطن والأمة أجمع مسيرة خالدة تنير دروبنا لخدمة شعبنا تغمدك الله بواسع رحمته”.

إعلان الحداد في الإمارات:

وكانت وزارة شؤون الرئاسة قد نعت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.

ونعى العديد من أبناء الإمارات وقادة دول العالم المغفور له الشيخ خليفة، مستذكرين حبه لشعب الإمارات مواقفه الداعمة للأمتين العربية والإسلامية.

الصلاة على خليفة بن زايد:

وأعلنت الإمارات إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية سوف تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة.