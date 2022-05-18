تجاوز عدد ضحايا الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون شخص، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

ووفقًا للبيانات المنشورة، توفي مليون و37 مريضًا مصابًا بعدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

أكثر من 82.6 مليون حالة إصابة:

وفي المجموع، تم اكتشاف أكثر من 82.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في البلاد.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في إبريل الماضي، على اختبارات الاستخدام الطارئ لتشخيص عدوى فيروس كورونا من خلال تحليل التنفس.

وكان الاختبار فعالًا بنسبة 91.2%، وفق نتائج دراسة أجريت على 2409 أشخاص.