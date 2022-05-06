اختتمت الشؤون الثقافية في وزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان ليالي العيد، التي انطلقت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، واشتملت على أنشطة تستهدف جميع أفراد الأسرة.

قائمة الفعاليات:

وتضم قائمة فعاليات المهرجان المقامة في حديقة “مؤتة”، العرضة السعودية، واستعراض الفرقة الموسيقية، والفرقة الترفيهية، والفرقة الاستعراضية، وفعاليات مركز واحة المرأة الثقافي، إلى جانب شارع الفنون، وركن الفود ترك، وركن الخط العربي.

كما تتضمن الفعاليات ‎ركن العزف الموسيقي المنفرد، وفعاليات مركز واحة المرأة الثقافي، وفعالية مسيرة العيد. وبدأت من الساعة 6:30 إلى الساعة 11:00 مساءً يوميًّا.

وعلى هامش الفعاليات المقدمة، انطلقت يومي ثاني وثالث أيام العيد فعالية مسيرة الدراجات النارية، والسيارات المعدلة.

وبدأت الفعاليات من الساعة 6:00 مساءً في بوابة رقـم 3 في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية، وصولًا إلى حديقة مؤتة.

وقال الدكتور عبدالله بن عواض الميموني المشرف العام على الشؤون الثقافية في الوزارة: “إن الفعاليات أقيمت وسط حضور كبير من الزوار، الذين استمتعوا بالفعاليات المختلفة والمشوقة، التي تخللتها مسيرة العيد”.

عروض وأركان:

وأكمل: “جذبت مشاركة الفرق الإستعراضية، والعرضة السعودية، والعروض المسرحية والترفيهية، والمسابقات، الكثير من الزوار، كما أن أركان الأسر المنتجة المشاركة استطاعت أن تلفت إليها الأنظار”.

وأكمل الدكتور الميموني: “شملت الفعاليات أيضًا العديد من الأركان والفقرات المتنوعة من الفنون الجميلة والفقرات الثقافية والوطنية، التي سلطت الضوء على مسيرة وزارة الحرس الوطني من خلال العروض المتنوعة التي بينت جهودهم في خدمة الوطن”.

مبادرة جميلة:

وقال: “كما كان هناك مبادرة جميلة من الشؤون الثقافية في وزارة الحرس الوطني خلال الاحتفال، وذلك بتوفير نقل ترددي لنقل السكان من الأحياء داخل المدينة السكنية إلى موقع الاحتفال”.

وأضاف: “لقد عبر الزوار عن سعادتهم البالغة بإقامة هذه الفعاليات المميزة”.