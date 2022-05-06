تفاعل عدد كبير من الأسر والعائلات المكية مع العروض المسرحية والفلكلورية والمسابقات التي قدمتها أمانة العاصمة المقدسة مساء أمس في المواقع المخصصة لاحتفالات العيد وعلى منصات العروض المجهزة بأحدث التقنيات والتي تحولت الى لوحات فنية وحظيت بحضور جماهيري كبير .

احتفالات العيد في مكة

وتوافدت العائلات وأطفالهم على موقع الاحتفال بمكة المكرمة لمشاهدة العروض والفعاليات والتي جرى تقديمها من قبل عدد من أشهر الفرق الفنية والشعبية والشخصيات الفنية، بالإضافة إلى العروض الضوئية المبهرة والفقرات الإنشادية والترفيهية للأطفال والالعاب والمسابقات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني أن احتفالات عيد الفطر المبارك التي نظمتها الأمانة قد لاقت قبولاً واستحساناً من المواطنين بكافة شرائحهم بفضل الله وتوفيقه ، مؤكداً أن الأمانة حريصة على تجديد الفعاليات أولا بأول وتنفيذ برامج وفقرات جديدة تلبي تطلعات الأهالي .

تطوير شكل ومضمون الفعاليات

وأشار الزيتوني إلى أن كل عام يشهد جديداً في إطار الحرص على تطوير شكل ومضمون الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية واللجان التنفيذية لإنجاح هذه الفعاليات ، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والجمعيات التطوعية بشأن خطة احتفالات العيد، واتخاذ كافة الإجراءات التي حققت النجاح وسهولة وصول المواطنين لمواقع الفعاليات والاستمتاع بها في أجواء من الراحة والسعادة .

وكانت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع جمعية تحسين تجربة المريض، قد نفذت أمس مبادرة لمعايدة المرضى، حيث جرتت زيارة العديد من المرضى المنومين بالمستشفيات وتقديم التهنئة لهم بالعيد السعيد حيث لاقت هذه المبادرة قبول واستحسان المرضى الذين عبروا عن شكرهم لهذه اللفتة المباركة.