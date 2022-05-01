قال خالد الزيد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا إن أداء لجنة الحكام بقيادة السويسري مانويل نافارو عليه علامة استفهام كبيرة.

وكان العديد من الأندية أبرزها نادي النصر اشتكى من الأداء التحكيمي ومن استقطابات اللجنة للحكام، خاصة بعد استقطاب الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الهلال والنصر بربع نهائي كأس الملك التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

وتحدث الزيد في برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “علامة استفهام كبيرة على أداء اللجنة صراحة، إذا لم يكن هناك الكفاءات في اللجنة، فلن يكون هناك عمل ناجح، وهذا بالطبع سيؤدي إلى فشل”.

وأضاف الزيد: ” يوجد خلل واضح في عمل اللجنة ويجب معالجته ولابد من تطوير الأداء حتى يتم تجنب أي تراجع”.

انتقاد لتصريحات سابقة من رئيس لجنة الحكام

وفي نفس السياق، كان الناقد الرياضي جمال عارف، الناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد”، وجه نقدًا شديدًا للسويسري مانويل نافارو، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.

وكان نافارو تحدث لـ برنامج “في المرمى” بقناة العربية قائلًا: “نتحدث عن بعض القرارات التحكيمية التي حدثت في الجولات الماضية، وأخطاء الحكام موجودة بكل دوريات العالم، ولكن يجب أن نحترم القرارات”.

وأضاف نافارو: “نحترم كافة الجماهير ونعامل الأندية على حد سواء، ولا يوجد معاملة مختلفة لناد على حساب آخر، وأحيانًا نؤجل هذا الأمر، لعوامل عدة منها وجود مشاكل بالترجمة، وقدوم جولات قادمة وغيرها من الأحداث”.

رد جمال عارف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عندما يخرج رئيس لجنة الحكام في الإعلام ليفند الأخطاء الحكام فعليه أن يجهز كل الأخطاء التي حدثت في المباريات ولا يكتفي بتفنيد أخطاء محددة حتى لا يظهر أمام الجميع بأنه يكيل بمكيالين وإثارة الوسط الرياضي بآراء تحكيمية تخصه قابلة للخطأ أو الصواب وإلا فعليه ألا يخرج حفاظًا على موقعه”.