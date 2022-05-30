أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوًا عامًا بحق عدد من السجناء المحكوم عليهم، شمل 3157 سجينًا، بينهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والذي يواجه حكمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا.

قاتل سوزان تميم

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العفو عن السكري حيث سبق وأن حصل على عفو رئاسي في عام 2020 لكن أعيد إلى السجن مرة أخرى.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة ملف قضية غسيل الأموال المتهم فيها محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى المحكمة الاقتصادية وحبس المتهم.

إعادة محاكمة محسن السكري

وجاء القرار بعد أن نظرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى للقاهرة الجديدة، جلسة إعادة محاكمة محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق، المحكوم عليه بالسجن المشدد بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في قضية اتهامه بغسيل أموال متحصلة من جريمة القتل الأولى.

وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وترافع محاموه وفريق الدفاع القانوني الخاص به، ودفع ببطلان الإجراءات والفساد في الاستدلال، وأن عقوبة السجن المشدد الأولى تجبّ أي عقوبة جنائية أخرى مترتبة عليها، كما أن الطاعن لا يضار بطعنه، والتمسوا البراءة لموكلهم والإفراج عن المتهم لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو والإفراج عنه في قضية قتل سوزان تميم الصادر منذ أيام.