بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر اعتداء فتاة على زميلتها وركلها بقوة والتنمر عليها، علق المستشار القانوني المحامي بندر العمودي على الحادثة.

سلوكيات سيئة:

وقال العمودي بحسب “العربية.نت” إن التنمر يعتبر من السلوكيات السيئة في المجتمع بمختلف قطاعاته، لافتاً إلى أن عقوبته تختلف باختلاف مكان وظروف وأطراف الحالة.

كما أوضح أن عقوبة التنمر في المدارس تختلف عنها في العمل، أما التنمر بين القُصر فعقوبته على القاصر تختلف وتتدرج حسب حجم فعل التنمر وجسامته وخطورته والأضرار الناتجة عنه، مبيناً أن العقوبات تتدرج من التنبيه للقاصر وإشعار ولي أمره من الوالدين وأخذ تعهد خطي من القاصر بعدم تكرار فعله واستدعاء ولي الأمر وتنبيهه لمسلك ابنه.

عقوبات على القاصر:

كذلك كشف أن العقوبات على القاصر تصل إلى حسم درجات من الطالب والإحالة للمرشد الطلابي والنقل لفصل آخر والنقل لمدرسة أخرى بعيدة، كما قد تصل إلى عقوبات أكبر حسب حجم فعل التنمر ونتائجه.

غرامة وسجن:

وأردف أن هنالك أنظمة خاصة بالأحداث وفقاً للعمر ولخطورة التنمر ونتائجه، أما فيما يتعلق “بسن المسؤولية الجنائية”، ولعقوبات المتعلقة بالحدث (غير الراشد) فالأمر غير محدد بشكل واضح لكن المحاكم تتجه للأخذ بسن 15 عاماً.

إلا أنه أضاف أن هناك قراراً لمجلس الشورى السابق في المملكة، أخذ بسن 18 عاماً لترتيب المسؤولية على سبيل المثال.

كما أشار إلى أن قوانين أخرى تتعلق على سبيل المثال بالجنسية والإقامة مثلاً اعتبرت أيضاً أن القاصر هو كل شخص لم يبلغ سن 18 عاماً.