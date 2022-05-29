يبدو أن اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب النصر قد يغيب عن صفوف الفريق لنهاية الموسم بسبب ما بدر منه تجاه دكة بدلاء الأهلي في مباراة الفريقين أمس بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي سجل هدف التعادل لـ النصر في شباك الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

تاليسكا يُطالب لاعبي الأهلي بالصمت

بحسب ما ذكره الإعلامي ” علي العنزي” عبر “تويتر” أن لاعب النصر طالب اللاعبين في دكة الأهلي بالصمت، بعدما كان الفريق متفوقًا على النصر بهدف عبدالرحمن غريب.

وربما تقرر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف تاليسكا لمدة مباراة أو 2 مما يعني إمكانية غيابه عن آخر جولتين لـ النصر في دوري المحترفين موسم 2021/2022.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بعد تعادله مع الأهلي.