أصبح نادي الاتحاد مهددًا بعقوبة جديدة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بسبب جماهيره في الكلاسيكو.

الانضباط تعاقب الاتحاد بسبب الجماهير

وقامت جماهير الاتحاد بإلقاء زجاجات المياه على نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري أثناء احتفاله بهدف التقدم في الكلاسيكو، بجانب إلقاء عبوات أخرى في وقت لاحق على اللاعبين.

وأكدت تقارير صحافية أن مراقب الكلاسيكو دوّن في تقريره إلقاء الجماهير لزجاجات المياه، الأمر الذي يُعرض العميد لعقوبات جديدة، حيث سبق وحرمت لجنة الانضباط مشجعي العميد من الحضور في مباراة النصر، فبراير الماضي.

وفي حالة منع جماهير العميد من الحضور ستغيب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الباطن في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي قد تشهد تتويج العميد باللقب.

العميد يواجه الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.