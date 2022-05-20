أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو مهددًا بعقوبة جديدة، بعد تواجده في أرضية الملعب خلال مباراة الفيحاء بالأمس.

محمد كنو يتواجد في الملعب

وأثار محمد كنو حالة من الجدل بعد تواجده في المستطيل الأخضر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي خسره الزعيم، رغم قرار إيقافه لمدة 4 أشهر من قبل غرفة فض المنازعات، لتجديد عقده مع الهلال بعد توقيعه للانتقال إلى النصر.

وكشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه على “تويتر” عن العقوبة المنتظر تطبيقها على محمد كنو، وفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة.

وجاءت المادة 66 كالتالي: “كل شخص غير مسجل اسمه في كشف المباراة الرسمي يدخل أرض الملعب أو غرف تبديل الملابس قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال، ويجوز للجنة إيقاع عقوبات إضافية بموجب المادتين 10 و11 من اللائحة”.

الجماهير تتفاعل

وتفاعلت الجماهير مع تواجد لاعب الهلال داخل المستطيل الأخضر، وقال “نصراوي صريح”: “محمد كنو يتواجد مع اللاعبين على المضمار وداخل الملعب أثناء وبعد تنفيذ ركلات الترجيح وهو لاعب موقوف!.. سؤال إلى لجنة الانضباط والأخلاق هل تواجد كنو نظامي؟”.

وكتب آخر: “لجنة الانضباط على المحك.. بعد دخول كنو أرضية الملعب وهو غير مسجل في قائمة الفريق!.. لجنة الانضباط الأسبوع الماضي غرمت لاعب النصر أبو بكر في نفس الحادثة”، وعلقت مشجعة قائلة: “هل القانون يسمح بوجود كنو مع الهلال؟.. وهو موقوف؟!.. يعني ممنوع يتواجد على أرضية الملعب؟”.