أثار السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قلق جماهير الراقي بعدما تحدث عن مصيره مع الفريق.

عمر السومة يتحدث عن مستقبله:

وخلال حديثه بإحدى القنوات في “اليوتيوب” قال السومة: “حقيقة لا أعرف كيف سيكون شكل مستقبلي، أنا مع الأهلي منذ 8 سنوات، وسننتظر ماذا سيحدث”.

وأضاف السومة: “تأخر التعاقد مع الأجانب ورحيل بعض المحترفين في أول الموسم أثر بالسلب على شكل الفريق”.

حمدالله الأفضل لـ السومة:

وتابع السومة حول أفضل مهاجم سيلعب بجانبه قائلًا: “سأختار المغربي عبدالرزاق حمدالله”.

وواصل نجم الأهلي قائلًا: “ملعب الجوهرة المشعة أفضل ملعب لعبت فيه”.

ويبتعد الراقي، بفارق نقطتين فقط، عن آخر مركز مهدد صاحبه بـ”الهبوط”، إلى دوري الدرجة الأولى، في الموسم الرياضي الجديد 2022- 2023.