تعقد شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، جمعيتها العمومية غير العادية، حيث يشارك المساهمون في التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وبحسب بيان سابق لشركة أرامكو نشر على موقع السوق المالية (تداول) سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

رأس مال الشركة:

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم.

تعظيم إجمالي العوائد:

وذكرت شركة أرامكو أنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.