أكد خالد الجهني عميد كلية التمريض في جامعة طيبة، أن هناك أسباباً عديدة تسبب الاعتداء على الكوادر الطبية أبرزها الزحام وسوء التواصل وعدم توفير الرعاية الكاملة.

فيديو | ما الذي قد يسبب الاعتداء على الكوادر الصحية؟ عميد كلية التمريض في جامعة طيبة د. خالد الجهني يجيب لـ #نشرة_التاسعة #اعتداء_مواطن_على_ممرضة_سعودية#الإخبارية pic.twitter.com/82GIlIyyv7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2022

نقص القوى العاملة ومحدودية المؤسسة

وأوضح “الجهني” في مداخلة هاتفية له مع “نشرة التاسعة”، أن الدراسات أكدت أن السبب الأول هو الزحام والسبب الثاني هو سوء التواصل والسبب الثالث عدم توفير الرعاية الكاملة، بالإضافة لنقص القوى العاملة ومحدودية المؤسسة وطول وقت الانتظار.

كما أشار لضرورة الاستعانة بالبرنامج الوطني الاستراتيجي للصحة والسلامة المهنية، والتي تقوم عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يكون أقرب آلية حالية لسد الفراغ وإنهاء هذا الموضوع.

عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

ضبط مواطن اعتدى على ممرضة بالمجاردة

وقبضت شرطة منطقة عسير أمس على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على ممرضة في قسم الاستقبال بأحد المستشفيات، ما اعتبروه تجاوزًا للحدود، داعين إلى سرعة القبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة.