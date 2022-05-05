وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية في الحدود الشمالية.

تفاصيل الحالة:

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة على العويقيلة ورفحاء وتبدأ في تمام العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهر اليوم الخميس.

ولفت إلى أن العواصف الرملية يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.