نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الشرقية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.