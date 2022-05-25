أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من عوالق ترابية، يمتد تأثيرها على عدد من محافظات ومدن منطقة الرياض، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بشكل كبير.

عوالق ترابية في الرياض



وأوضح المركز أن العوالق الترابية تستمر حتى الساعة 11 مساءً، ما يستدعي توخي الحذر لتأثيرها على الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالعوالق الترابية هي الزلفى والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.