نبَّهَ المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من استمرار العوالق الترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وبد الجنوب.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية من صباح غد.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها أكثر من 45كم/ ساعة؛ مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب المملكة وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.