قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا: إن أعراض فيروس جدري القرود هي ظهور بثور في الجلد وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهنا لابد من عزل المريض ولا يتم الواصل معه، مشددًا على أن المرض ليس له لقاح، ولكن يمكن إيجاده في وقت قريب.

طرق الوقاية:

دعا الشربيني خلال مداخلة إلى برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة “ON”، المواطنين إلى تطبيق أهم طرق الوقاية من الفيروس، وذلك عبر غسل اليدين جيدًا بعد التلامس مع الأشياء بالمياه والصابون، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مشيرًا إلى أن جدري القرود ليس قويًّا ولا يتحور بذات وتيرة فيروس كورونا وله علاج عبر المضادات الفيروسية.

عوامل الخطورة:

حول عوامل خطورته، قال: “هناك قلق من أنه مرض فيروسي وأي مرض عابر للحدود يثير القلق دائمًا عبر انتقال الناس من دولة لأخرى، وهو ما يثير القلق من تفشيه في مناطق ليس لديها مناعة ضده”، موضحًا أنه مرض يمكن التعامل معه ونسبة وفياته ليست كبيرة لكنه مقلق في حال إصابته لشرائح من البشر من ذوي المناعات الضعيفة وكبار السن.

بالنسبة إلى الأعراض والخطورة، قال: “بيظهر انتفاخ في الأوعية والغدد اليمفاوية بنفس الشكل الذي يظهر مع الجديري المائي مع ارتفاع الحرارة وآلام في الظهر والصداع وألم في العضلات”.